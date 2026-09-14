Жителей России расстроили прогнозом на лето

Синоптик пообещал россиянам холодное лето! Рассчитывать на отличную погоду не приходится.Россиян расстроили предварительным прогнозом на лето 2027 года: вместо желаемой жары, яркого солнца и ясного неба страну могут накрыть прохлада и затяжные дожди.