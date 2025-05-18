Юрий Стоянов: «Я — человек от сохи»

Юрий Стоянов сыграл современного Анискина — сельского участкового. Правда, ему поручено расследовать, что делают на вверенном участке… инопланетяне! Такая вот необычная роль у популярного актера в сериале «Не в своей тарелке», на съемочной площадке которого нам удалось побывать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии