Юрий Стоянов: «Я — человек от сохи»

Юрий Стоянов сыграл современного Анискина — сельского участкового. Правда, ему поручено расследовать, что делают на вверенном участке… инопланетяне! Такая вот необычная роль у популярного актера в сериале «Не в своей тарелке», на съемочной площадке которого нам удалось побывать.