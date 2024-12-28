В ЕС попытались убедить фермеров, что культивируемое мясо — это не угроза

Евросоюз остро нуждается в переходе продовольственной системы на альтернативные белки, но все заинтересованные стороны, в том числе и фермеры, должны быть в центре перехода, говорится в докладе «О стратегическом диалоге о будущем сельского хозяйства ЕС» аналитического центра EIT, опубликованном совместно фермерскими группами и климатическими организациями, 27 декабря сообщает сетевое издание Green Queen.