В ЕС попытались убедить фермеров, что культивируемое мясо — это не угроза

Евросоюз остро нуждается в переходе продовольственной системы на альтернативные белки, но все заинтересованные стороны, в том числе и фермеры, должны быть в центре перехода, говорится в докладе «О стратегическом диалоге о будущем сельского хозяйства ЕС» аналитического центра EIT, опубликованном совместно фермерскими группами и климатическими организациями, 27 декабря сообщает сетевое издание Green Queen.
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