Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусов поздравил со 112-й годовщиной Военно-воздушные силы РФ

Белоусов поздравил со 112-й годовщиной Военно-воздушные силы РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил действующих военнослужащих - солдатов, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов и офицеров, а также ветеранов со 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил России, ежегодно празднуемой 12 августа.

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