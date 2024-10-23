Бывшая компания Дерипаски хочет через суд продать Райффайзенбанку долю в Strabag

Бывшая компания миллиардера Олега Дерипаски «Распериа трейдинг лимитед» подала иск в Арбитражный суд Калининградской области с требованием продать ее замороженную долю в австрийском строительном концерне Strabag за 1,7 млрд евро.
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