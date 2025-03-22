Липецкий подросток «спасал» отца от иquot;уголовкииquot; переводом в 300 тысяч рублей

В начале марта подростку написал «сотрудник Росмониторинга». Он предупредил 14-летнего парня о действиях неизвестных, которые незаконным образом обнародовали личные данные самого подростка и его родителей.
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