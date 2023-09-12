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Лидер 2-й партии Косово о баннере «Косово – это Сербия» фанатов Румынии: «Не уступим этим маленьким турбофолк-фашистам. Мы независимое государство и член УЕФА»

Лидер 2-й партии Косово о баннере «Косово – это Сербия» фанатов Румынии: «Не уступим этим маленьким турбофолк-фашистам. Мы независимое государство и член УЕФА»

Матч квалификации Евро-2024 сборных Румынии и Косово на Национальном стадионе Бухареста был прерван при счете 0:0 на 18-й минуте французским арбитром Вилли Делажо.

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