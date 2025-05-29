Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 508 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Это неправда. Он уехал лет за 10 до начала СВО.Валерий Леонтьев ...
  • Люка
    кому он нужен да еще за 15 млн.Валерий Леонтьев ...
  • Vladimir Lioubimcev
    Леонтьев уже очень давно периодически проживал в США. Он жил на две страны. У него жена постоянно живет в США.Валерий Леонтьев ...

Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами, так как с их стороны не зафиксировано нарушений законодательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Надо самого Олега Свириденко проверить и объявить иноагентом.
Ответить
8 час.
ПавелЗзаварзин
Минюст под предводительством Пескова страстно обожают предателей, хотят этим дерьмом наводнить Россию.
Ответить
6 час.
Любовь
Обнулить слепашарых из Мюнюста и назначить всёвидящих. Свириденко пинком под зад за бесполезность его невидящих шар. и Пугачёву и Урганта слить в сточные воды как иноагентов.
Ответить
3 час.
наверх