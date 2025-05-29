Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами, так как с их стороны не зафиксировано нарушений законодательства.