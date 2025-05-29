Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами, так как с их стороны не зафиксировано нарушений законодательства.
Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами
Комментарии
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Natalia Ivanova
Надо самого Олега Свириденко проверить и объявить иноагентом.
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8 час.
ПавелЗзаварзин
Минюст под предводительством Пескова страстно обожают предателей, хотят этим дерьмом наводнить Россию.
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6 час.
Любовь
Обнулить слепашарых из Мюнюста и назначить всёвидящих. Свириденко пинком под зад за бесполезность его невидящих шар. и Пугачёву и Урганта слить в сточные воды как иноагентов.
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3 час.
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