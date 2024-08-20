Названа причина, по которой не стоит жаловаться на коллег

Начальник не уволит, но запомнит, что вы склонны к подобному поведению HR-специалист Гарри Мурадян предупреждает, что жалобы на коллег по работе, хотя и не приведут к увольнению, могут негативно сказаться на вашем восприятии в глазах руководства.
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