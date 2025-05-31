Начало лета в Ивановском регионе ознаменуется сменой погоды

Кардинальные изменения произойдут в воскресенье, в первый день лета, подчеркнул синоптик.По словам Александра Шувалова, главы центра прогнозирования "Метео", жаркая погода покинет Ивановскую область в ближайшее время.
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