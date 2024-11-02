Центральный банк Аргентины проводит выставку оборудования для майнинга криптовалют

Центральный банк Аргентины (BCRA) удивил посетителей его выставки инноваций.В рамках мероприятия "Искусство, искусственный интеллект и будущее экономики" , регулятором были представлены майнинг-фермы и инсталляции, связанные с цифровыми валютами.
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