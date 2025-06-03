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Ударная группа авиации ВКС поразила бронетехнику украинских боевиков

Ударная группа авиации ВКС поразила бронетехнику украинских боевиков

Ударная группа армейской авиации ВКС России в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 уничтожили бронетехнику боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг".

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