Ударная группа авиации ВКС поразила бронетехнику украинских боевиков

Ударная группа армейской авиации ВКС России в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 уничтожили бронетехнику боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии