«Без ЕС огонь не прекратится»: Еврокомиссия заявила о праве вето на сделку Путина и Трампа

Ультиматум Брюсселя: санкции не снимут без ЕС «Без нас никакие соглашения России и США не будут действовать» Еврокомиссия (ЕК) официально заявила о невозможности реализации американо-российских договорённостей по Черному морю без одобрения со стороны ЕС.
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