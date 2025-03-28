«Без ЕС огонь не прекратится»: Еврокомиссия заявила о праве вето на сделку Путина и Трампа

Ультиматум Брюсселя: санкции не снимут без ЕС «Без нас никакие соглашения России и США не будут действовать» Еврокомиссия (ЕК) официально заявила о невозможности реализации американо-российских договорённостей по Черному морю без одобрения со стороны ЕС.