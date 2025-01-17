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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Я не знаю, что такое счастливый человек. Не могу понять, как испытать счастье. Бог наградил меня умением играть в футбол – и все»

– Вам нравится жизнь после футбольной карьеры? – Я жил в Испании, занимался маленькими детьми: возил в школу, из школы, на тренировки.

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