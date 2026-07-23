Ведущего «Монастырской кухни» на телеканале «Спас» Максима Сырникова похоронят в его родном городе — Петербурге.
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Ведущего «Монастырской кухни» на телеканале «Спас» Максима Сырникова похоронят в его родном городе — Петербурге.