Блог частного и...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

США приказали TSMC прекратить поставки в Китай чипов для ИИ-приложений

США приказали TSMC прекратить поставки в Китай чипов для ИИ-приложений

США приказали Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) с понедельник, 11 ноября, прекратить поставки в Китай чипов, используемых в приложениях для искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх