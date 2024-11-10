США приказали TSMC прекратить поставки в Китай чипов для ИИ-приложений

США приказали Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) с понедельник, 11 ноября, прекратить поставки в Китай чипов, используемых в приложениях для искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)