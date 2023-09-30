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В Уссурийске состоялось открытие нового гостевого комплекса

В Уссурийске состоялось открытие нового гостевого комплекса

В Уссурийске состоялось открытие нового гостевого корпуса в комплексе Госохотнадзора. Мероприятие посетил министр юстиции РФ по Дальнему Востоку Константин Чуйченко, а также глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.

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