В Уссурийске состоялось открытие нового гостевого комплекса

В Уссурийске состоялось открытие нового гостевого корпуса в комплексе Госохотнадзора. Мероприятие посетил министр юстиции РФ по Дальнему Востоку Константин Чуйченко, а также глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.
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