Поздравляю сестру Ольгу Владимировну Соловьеву с совершеннолетием! С днем рождения, сеструля, Золотая ты моя! С днем рождения, роднуля, Поздравляю я тебя.
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Поздравляю сестру Ольгу Владимировну Соловьеву с совершеннолетием! С днем рождения, сеструля, Золотая ты моя! С днем рождения, роднуля, Поздравляю я тебя.
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