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Белый дом: США не нашли признаков того, что Россия готовится к запуску «грязной бомбы»

Белый дом: США не нашли признаков того, что Россия готовится к запуску «грязной бомбы»

Соединенные Штаты не видят свидетельств того, чтобы Россия готовилась к применению «грязной бомбы». Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в американском совете национальной безопасности Джон Кирби, написало РИА «Новости».

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