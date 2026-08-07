В Тюменской области еще один муниципалитет присоединился к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В Тюменской области сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Заводоуковский», представитель Общественного совета при подразделении Ольга Шендерук, педагоги и десятки школьников всех возрастов стали участниками Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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