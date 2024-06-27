Хакнем
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хакнем

556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Горшков
    Уважение.Почему в каждом о...
  • Модест
    Отправить их всех на Новосибирские острова, остров Врангеля и Новую Землю. Там места много, никому не помешают. Заодн...Россия примет 430...
  • Юрий анин
    Система, основанная на сквозной коррупции, на презрении националных интересов, на безудержном воровстве.... Все наши ..."В России женщины...

Почему финансовые трудности — это необходимый шаг к финансовой свободе

Почему финансовые трудности — это необходимый шаг к финансовой свободе

1. Когда деньги ассоциируются только с едой, водой и выживанием. Но это только первый этап Человек, который не сталкивался с такой ситуацией, когда у него со словом "деньги" явно ассоциировались только такие понятия, как "еда", "жилье", "тепло зимой", "связь", всё, что связано с выживанием — он ещё никогда в жизни сам не отвечал за самого себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх