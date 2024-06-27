Почему финансовые трудности — это необходимый шаг к финансовой свободе

1. Когда деньги ассоциируются только с едой, водой и выживанием. Но это только первый этап Человек, который не сталкивался с такой ситуацией, когда у него со словом "деньги" явно ассоциировались только такие понятия, как "еда", "жилье", "тепло зимой", "связь", всё, что связано с выживанием — он ещё никогда в жизни сам не отвечал за самого себя.