Италия поспособствует признанию вакцины «Спутник V» в ЕС

Посол Италии в России Джорджо Стараче сообщил, что официальный Рим не может одобрить препарат «Спутник V» на национальном уровне без согласия Брюсселя и пообещал, что Италия сделает все возможное, чтобы российскую вакцину признали в Евросоюзе.