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Италия поспособствует признанию вакцины «Спутник V» в ЕС

Италия поспособствует признанию вакцины «Спутник V» в ЕС

Посол Италии в России Джорджо Стараче сообщил, что официальный Рим не может одобрить препарат «Спутник V» на национальном уровне без согласия Брюсселя и пообещал, что Италия сделает все возможное, чтобы российскую вакцину признали в Евросоюзе.

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