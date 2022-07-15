Президент Джо Байден і наслідний принц Мохаммед бін Салман вітали один одного, доторкнувшись кулаками, у палаці аль-Салман у Джидді, Саудівська Аравія, 15 липня 2022 року Джо Байден прилетів до Саудівської Аравії Під час візиту президент сподівається пожвавити зв'язки між США та Саудівською Аравією Президент Джо Байден розпочав свій візит до Саудівської Аравії у п'ятницю […] Сообщение Джо Байден прилетів до Саудівської Аравії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.