Шестилетняя девочка скончалась в больнице после атаки БПЛА на Краснодарский край

Шестилетняя девочка, которая пострадала при атаке украинских беспилотников на город Приморско-Ахтарск, расположенный в Краснодарском крае, скончалась в больнице, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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