Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Гиллес и Пуарье снялись с чемпионата Канады. Партнерша восстанавливается после операции по удалению аппендикса

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, выступающие в танцах на льду, снялись с чемпионата Канады по фигурному катанию, который стартует 9 января в Ошаве, Онтарио.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх