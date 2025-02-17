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Компании туристической отрасли Москвы сэкономили почти 260 млн руб. благодаря нацпроекту

Компании туристической отрасли Москвы сэкономили почти 260 млн руб. благодаря нацпроекту

Почти 30 представителей туристической отрасли Москвы приняли участие в национальном проекте «Производительность труда» и с помощью инструментов бережливого производства смогли повысить эффективность рабочих процессов.

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