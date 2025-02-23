23,02,25 Суджа - Косица Активные боевые действия в районе Суджи. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ боевой бронированной машины ВСУ при выходе на позицию в окрестностях населенного пункта Косица.
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23,02,25 Суджа - Косица Активные боевые действия в районе Суджи. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ боевой бронированной машины ВСУ при выходе на позицию в окрестностях населенного пункта Косица.
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