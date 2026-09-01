Новые правила и международный опыт

Министерство связи Израиля объявило о масштабном обновлении порядка наложения штрафов на операторов мобильной связи, сделав акцент на прозрачности, социальной справедливости и международных стандартах регулирования .
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