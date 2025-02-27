На Западный берег прибыл автобус с палестинскими заключенными

На западный берег реки Иордан прибыл первый автобус с палестинцами. Речь идет о заключенных, которых власти Израиля отпустили в рамках соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и обмене заложников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии