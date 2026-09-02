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Царьград

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Генконсульство в Египте: россияне не пострадали в ДТП с автобусом

Генконсульство в Египте: россияне не пострадали в ДТП с автобусом

В египетской провинции Южный Синай произошло ДТП с автобусом, в котором погибли 16 человек, включая десять иорданцев.

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