Правящие элиты Киргизии, Туркмении и Казахстана по указке США закрыли российские телеканалы

Айнур Курманов. На следующий же день после проведения Евразийского экономического форума, который прошёл в Бишкеке, сразу в трех бывших советских республиках отключили вещание российских телеканалов, а именно – в Киргизии, Туркмении и Казахстане.
Айнур Курманов. На следующий же день после проведения Евразийского экономического форума, который прошёл в Бишкеке, сразу в трех бывших советских республиках отключили вещание российских телеканалов, а именно – в Киргизии, Туркмении и Казахстане.
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