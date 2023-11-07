Suzuki раскрыла подробности о Swift нового поколения

На автовыставке в Токио японская компания вживую продемонстрировала концепт малолитражки пятого поколения, которая получит серийное воплощение в 2024 году — спустя восемь лет после премьеры актуальной генерации.
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