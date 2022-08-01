Военное обозрение

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В ночное время суток ситуация между Косово и Сербией была близка к началу нового витка вооружённого конфликта

В ночное время суток ситуация между Косово и Сербией была близка к началу нового витка вооружённого конфликта

Сербская армия на учениях Командование международного контингента KFOR – сил под руководством НАТО – сделало заявление по поводу происходящего на севере Косово.

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