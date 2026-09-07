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Газета.ру

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EMC: 75% готовы изменить питание и сон ради 10–15 лет активной жизни

EMC: 75% готовы изменить питание и сон ради 10–15 лет активной жизни

Три четверти россиян хотели бы дожить до 100 лет, а 75% готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10–15 лет активного долголетия.

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