❗️В Севастополе в результате атаки ВСУ пострадала женщина «К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, на пляже «Омега» женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.