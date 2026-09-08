❗️В Севастополе в результате атаки ВСУ пострадала женщина «К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, на пляже «Омега» женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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