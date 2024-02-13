Киркоров заступился за Пугачеву, которую обвиняют в загубленных карьерах

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Некоторые артисты обвиняют Аллу Пугачеву, которая добилась статуса примадонны, в том, что именно она решала, кто станет звездой, а кто должен уйти из шоу-бизнеса, якобы певица помешала чьему-то взлету.
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