Киркоров заступился за Пугачеву, которую обвиняют в загубленных карьерах

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Некоторые артисты обвиняют Аллу Пугачеву, которая добилась статуса примадонны, в том, что именно она решала, кто станет звездой, а кто должен уйти из шоу-бизнеса, якобы певица помешала чьему-то взлету.