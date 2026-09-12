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Газета.ру

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В Свято-Троицком соборе прошла Божественная литургия

В Свято-Троицком соборе прошла Божественная литургия

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Божественную литургию в честь праздника перенесения мощей святого Александра Невского, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

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