В Петербурге водителей начали привлекать к ответственности за рев моторов

В Санкт-Петербурге начали привлекать к ответственности водителей "громких" транспортных средств, которые устраивают заезды по Северной столицы с ревущими моторами, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
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