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Далин набрал 1+2 с «Чикаго» и вышел на чистое 6-е место по очкам и голам среди защитников в истории «Баффало»

Защитник «Баффало» поучаствовал во всех голах своей команды в игре регулярного чемпионата с «Блэкхокс» (3:2).

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