Луис де ла Фуэнте продлил контракт с Испанией до 2030 года

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании по футболу, продлил контракт до 2030 года. Под его руководством команда одержала победы в Лиге наций (2023), Евро (2024) и Чемпионате мира (2026), проиграв лишь два из 41 матча.