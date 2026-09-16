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Царьград

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Луис де ла Фуэнте продлил контракт с Испанией до 2030 года

Луис де ла Фуэнте продлил контракт с Испанией до 2030 года

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании по футболу, продлил контракт до 2030 года. Под его руководством команда одержала победы в Лиге наций (2023), Евро (2024) и Чемпионате мира (2026), проиграв лишь два из 41 матча.

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