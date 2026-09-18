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Царьград

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NBC News: США выдадут визы иранским делегатам, включая Пезешкиана

NBC News: США выдадут визы иранским делегатам, включая Пезешкиана

Американские власти решают вопрос о выдаче виз президенту Ирана Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Аракчи для участия в Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.

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