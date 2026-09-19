Панарин о росте зарплат в НХЛ: «Чувствую себя водителем Uber. Uber Black, правда». Форвард «Лос-Анджелеса» получает 11 млн долларов в год

34-летний нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин ответил на вопрос о росте зарплат в НХЛ . В это межсезонье защитник «Колорадо» Кэйл Макар стал самым высокооплачиваемым игроком лиги, подписав контракт с зарплатой 20,4 миллиона долларов в год, который начнет действовать через сезон.