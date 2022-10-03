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Российская инновационная военная экипировка солдата будущего получила название “Легионер”

Российская инновационная военная экипировка солдата будущего получила название “Легионер”

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что разрабатываемая экипировка солдата нового поколения придет на смену экипировке "Ратник" и "Сотник" и будет называться "Легионер".

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