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Лайнер Red Wings задымился перед вылетом из Екатеринбурга

Лайнер Red Wings задымился перед вылетом из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября, ФедерралПресс. В аэропорту Кольцово во время подготовки к запланированному вылету произошло задымление на борту пассажирского самолета.

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