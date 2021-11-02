Трамп заявил, что Байден задремал на саммите по климату в Глазго от скуки

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его преемник на данном посту Джо Байден заснул накануне во время саммита по климату в Глазго, так как ему было скучно.
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