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Трамп заявил, что Байден задремал на саммите по климату в Глазго от скуки

Трамп заявил, что Байден задремал на саммите по климату в Глазго от скуки

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его преемник на данном посту Джо Байден заснул накануне во время саммита по климату в Глазго, так как ему было скучно.

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