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СахПресс

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На Сахалине запустили первый маршрут выходного дня с поездом и автобусом

На Сахалине запустили первый маршрут выходного дня с поездом и автобусом

В регионе стартовал «Сахалинский тракт» — новый мультимодальный маршрут между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским.

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