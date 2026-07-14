ВСУ намерены повторить "Паутину" в тылу России: О деталях "операции" рассказал источник из "сетки"

Расходный агент За первую половину июля 2026 года ФСБ отчиталась о серии предотвращённых терактов и диверсий: аэродромы в Амурской и Челябинской областях, покушение на высокопоставленного офицера Минобороны в Москве, попытки подрыва инфраструктуры.