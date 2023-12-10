Венгерские перевозчики приступают к блокированию границы для украинских фур

С понедельника, 11 декабря, венгерские автоперевозчики, вслед за своими польскими и словацкими коллегами, начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют логистические предприятия Венгрии.
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