В Суйфэньхэ построили огромный госпиталь для больных COVID-19

В модульный госпиталь для ковидных больных, строительство которого практически завершилось на территории зоны приграничного экономического сотрудничества Суйфэньхэ, будут помещать бессимптомных больных с COVID-19 и пациентов с легкой формой заболевания, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТВ Суйфэньхэ.