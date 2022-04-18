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В Суйфэньхэ построили огромный госпиталь для больных COVID-19

В Суйфэньхэ построили огромный госпиталь для больных COVID-19

В модульный госпиталь для ковидных больных, строительство которого практически завершилось на территории зоны приграничного экономического сотрудничества Суйфэньхэ, будут помещать бессимптомных больных с COVID-19 и пациентов с легкой формой заболевания, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТВ Суйфэньхэ.

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