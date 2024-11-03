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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин – 1-й в XXI веке и 4-й в истории НХЛ игрок, набравший 3+ очка в двух матчах подряд в возрасте 39 лет и старше

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» российский форвард «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка.

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